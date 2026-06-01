Roland Garros, multa da 65mila dollari per Vallejo dopo le frasi sessiste all'arbitro

Il Roland Garros ha multato Adolfo Daniel Vallejo con 65mila dollari dopo le frasi sessiste rivolte all’arbitro Ana Carvalho al termine della sfida persa contro Moise Kouame. Le scuse del tennista non hanno evitato la sanzione.

Il Roland Garros ha inflitto una sanzione da 65mila dollari al tennista paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo per i commenti offensivi rivolti all’arbitro brasiliana Ana Carvalho dopo la partita del secondo turno contro il francese Moise Kouame.

L’episodio è avvenuto giovedì 28 maggio al termine di un match durato quasi cinque ore. Vallejo, 22 anni e numero 71 del ranking mondiale, aveva appena perso la sfida quando si è lasciato andare a dichiarazioni considerate sessiste, tra cui la frase «serviva un arbitro uomo» indirizzata alla giudice di sedia.

La direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, ha confermato il provvedimento spiegando che il comportamento del giocatore non poteva restare senza conseguenze. La multa rappresenta circa la metà del premio economico conquistato da Vallejo nel torneo parigino.

«È qualcosa di inaccettabile per noi, per il torneo e per la Federazione», ha dichiarato Mauresmo, ribadendo che espressioni di questo tipo non trovano spazio nella competizione.

Dopo la polemica, il tennista paraguaiano aveva pubblicato delle scuse pubbliche per le parole pronunciate a caldo dopo la sconfitta. Il gesto però non è bastato a evitare la pesante sanzione economica decisa dagli organizzatori del Roland Garros.