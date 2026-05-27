Roland Garros, Paolini eliminata da Sierra dopo il problema alla caviglia

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Paolini esce al secondo turno del Roland Garros dopo il ko con Solana Sierra e un problema alla caviglia sinistra che ha condizionato la sua partita.

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Roland Garros, Paolini eliminata da Sierra dopo il problema alla caviglia
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Jasmine Paolini lascia il Roland Garros al secondo turno dopo una partita cambiata nel momento più delicato. L’azzurra è stata battuta da Solana Sierra in tre set, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3, oggi mercoledì 27 maggio a Parigi.

La tennista toscana aveva iniziato bene il match e si era portata avanti, ma nel secondo set ha accusato un fastidio alla caviglia sinistra. Paolini ha chiesto l’intervento del fisioterapista quando era ancora in vantaggio di un break, provando poi a rientrare in campo e a restare dentro la partita.

Da quel momento l’incontro ha preso una direzione diversa. Dopo il time-out medico, Paolini ha perso sette game consecutivi e ha mostrato tutta la sua frustrazione durante la pausa, lasciandosi andare alle lacrime mentre il match le sfuggiva di mano.

Nel terzo set Sierra è scappata subito sul 3-0. Paolini ha tentato di reagire e di riaprire la sfida, ma non è riuscita a completare la rimonta. Per l’azzurra arriva così un’eliminazione amara e anticipata in un torneo che per lei ha sempre avuto un peso speciale.

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