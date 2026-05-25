Roland Garros, Sonego batte Herbert dopo il caos in campo e la sfuriata contro l'arbitro

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sonego supera Herbert al Roland Garros dopo una lite con l’arbitro nel quinto set. Il francese protesta per una chiamata contestata e perde il controllo davanti al pubblico di Parigi.

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Lorenzo Sonego supera il primo turno del Roland Garros 2026 al termine di una sfida combattuta contro Pierre-Hugues Herbert. Il tennista italiano si è imposto in cinque set domenica 24 maggio sulla terra rossa di Parigi, in una partita segnata anche da un duro confronto tra il giocatore francese e il giudice di sedia.

Il momento più acceso del match è arrivato nel secondo game del quinto set. Herbert, sotto pressione mentre difendeva una palla break, ha contestato una chiamata convinto che la pallina fosse finita fuori. L’arbitro è sceso dalla sedia per controllare il segno lasciato sulla terra battuta e ha confermato la decisione presa in precedenza.

La spiegazione non ha calmato il francese, che ha reagito con rabbia rivolgendosi direttamente al direttore di gara. Herbert ha continuato a protestare alzando la voce e chiedendo delle scuse nel caso la verifica successiva gli avesse dato ragione. La scena ha creato tensione anche tra gli spettatori presenti sugli spalti del Roland Garros.

Sonego è rimasto concentrato nonostante il clima acceso in campo e ha sfruttato il nervosismo dell’avversario per chiudere la partita. L’azzurro porta così a casa una vittoria pesante all’esordio nello Slam parigino, conquistando il passaggio al turno successivo.

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