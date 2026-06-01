Sinner ko al Roland Garros, il caldo e la stanchezza dietro la rimonta di Cerundolo

Sinner crolla al Roland Garros dopo un malore sotto il caldo di Parigi, la lunga stagione e la stanchezza accumulata nei Masters 1000 avrebbero pesato sulla rimonta subita contro Cerundolo

La sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 potrebbe avere una spiegazione precisa. Il tennista azzurro, eliminato al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo dopo essere stato avanti di due set e sul 5-1 nel terzo, avrebbe pagato il peso di una stagione giocata senza pause e le condizioni estreme trovate a Parigi.

Durante il match disputato con oltre 30 gradi, Sinner ha accusato un forte malessere fisico. Il numero uno italiano ha avuto sintomi compatibili con un colpo di sole, tra nausea, sensazione di vomito e primi segnali di crampi. Dopo un avvio dominato, il suo rendimento è calato improvvisamente, permettendo all’argentino di rimontare fino al successo in cinque set.

Dietro il crollo fisico ci sarebbe anche la stanchezza accumulata negli ultimi mesi. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Sinner avrebbe confessato il proprio stato di affaticamento già durante il Masters 1000 di Madrid, torneo poi vinto a inizio maggio. Negli spogliatoi della capitale spagnola avrebbe incontrato uno storico fisioterapista del circuito, lasciandosi andare a una frase molto chiara sulle sue condizioni: “Sono morto”.

L’azzurro arrivava a Madrid dopo una lunga serie di tornei giocati consecutivamente. Da marzo aveva infilato i successi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Montecarlo, affrontando settimane senza soste tra viaggi, allenamenti e partite ad altissima intensità.

Dopo il trionfo in Spagna, Sinner ha proseguito senza fermarsi agli Internazionali d’Italia, altro appuntamento durato due settimane e chiuso con la vittoria. Un calendario molto pesante che, sommato alle temperature elevate di Parigi, avrebbe inciso in modo decisivo sul suo rendimento nel torneo francese.