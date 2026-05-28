Sinner si ferma al Roland Garros, il caldo lo piega e Cerundolo ribalta il match

Jannik Sinner accusa un malore per il caldo al Roland Garros, perde contro Cerundolo dopo essere stato avanti di due set e viene eliminato dal torneo di Parigi. L’azzurro ha chiesto una pausa all’arbitro dopo aver accusato nausea in campo.

Jannik Sinner esce dal Roland Garros dopo una partita segnata dal caldo soffocante di Parigi. Il numero uno del mondo è stato sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo in cinque set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 al termine di una sfida durata tre ore e 34 minuti.

L’azzurro aveva controllato il match nei primi due set e sembrava vicino alla vittoria anche nel terzo, quando si è portato sul 5-2 con il servizio a disposizione. Da quel momento però le condizioni fisiche sono peggiorate rapidamente. Sul 5-4 e 0-40 Sinner si è rivolto all’arbitro chiedendo di interrompere il gioco: «Non mi sento bene, devo vomitare».

Dopo una breve uscita negli spogliatoi, durata circa tre minuti, il tennista italiano è rientrato in campo ma non è più riuscito a ritrovare continuità. Cerundolo ha approfittato del calo dell’avversario, vincendo il terzo set in rimonta e dominando poi il quarto parziale.

Nel quarto set Sinner ha lasciato andare il punteggio dopo essere finito sotto 4-1, provando a conservare energie per il quinto. La strategia però non ha cambiato l’inerzia della partita. L’argentino ha continuato a spingere da fondo campo e ha chiuso anche il set decisivo con un netto 6-1.

Il caldo era già stato indicato come un possibile problema alla vigilia del match. A Parigi le temperature hanno superato i 32 gradi, con valori percepiti ancora più alti all’interno del Philippe-Chatrier. Al Roland Garros vengono monitorate costantemente le condizioni climatiche e il regolamento prevede pause supplementari o sospensioni in caso di temperature elevate.

Sinner aveva già accusato difficoltà simili durante gli Australian Open, nel match contro Spizzirri. In quell’occasione la chiusura del tetto e la sospensione temporanea dell’incontro gli avevano permesso di recuperare e vincere la partita.

Prima di scendere in campo contro Cerundolo, il tennista altoatesino aveva spiegato di non essere particolarmente preoccupato dal caldo, ricordando le buone sensazioni avute a Indian Wells durante un torneo giocato con temperature elevate.