Sinner si ferma al Roland Garros, malore durante il match con Cerundolo sotto il caldo di Parigi

Il caldo soffocante di Parigi mette in difficoltà anche Jannik Sinner. L’azzurro ha accusato un malore durante la sfida del Roland Garros contro Francisco Cerundolo, disputata nelle ore più calde della giornata sul centrale Philippe-Chatrier.

La partita era arrivata al terzo set quando il numero uno italiano ha iniziato a mostrare evidenti segnali di affaticamento. Sul punteggio di 5-2 in suo favore, con il servizio a disposizione per chiudere il parziale, il rendimento di Sinner è improvvisamente calato. Cerundolo ha recuperato terreno fino al 5-4, mentre l’italiano appariva sempre più provato dal caldo.

Durante un game complicato, sotto 0-40, Sinner ha chiesto l’intervento dell’arbitro spiegando di sentirsi male e di avere nausea. Il tennista si è quindi diretto negli spogliatoi per alcuni minuti prima di rientrare in campo e riprendere il match.

Le temperature registrate a Parigi nella giornata del 28 maggio hanno superato i 32 gradi, ma la temperatura percepita all’interno dell’impianto ha toccato valori ancora più alti, vicini ai 36 gradi.

Non è la prima volta che Sinner deve fare i conti con problemi fisici legati al caldo durante uno Slam. All’Australian Open aveva avuto difficoltà simili nel match contro Spizzirri, in una situazione che aveva portato alla chiusura del tetto dell’impianto per abbassare la temperatura e permettergli di recuperare.

Nei giorni precedenti il torneo francese, il tennista aveva spiegato di aver preparato con attenzione la gestione delle condizioni climatiche, ricordando l’esperienza positiva vissuta a Indian Wells nonostante le alte temperature.

Al Roland Garros sono previsti protocolli specifici per il caldo estremo. Due sistemi monitorano costantemente le condizioni climatiche e, quando vengono superate determinate soglie, gli organizzatori possono introdurre pause obbligatorie o sospendere temporaneamente gli incontri.