Vince 4,5 milioni alla lotteria, rifiuta di dare metà ai genitori e scoppia il caso online

Un ragazzo britannico di 19 anni ha vinto 4,5 milioni di euro alla lotteria, ma il rifiuto di dare metà della somma ai genitori ha provocato uno scontro familiare finito online dopo il suo racconto su Reddit.

Una vincita milionaria si è trasformata in una rottura familiare per un ragazzo britannico di 19 anni che, dopo aver centrato il jackpot alla lotteria, si è ritrovato al centro di una discussione con i genitori sulla gestione del denaro. Il giovane ha raccontato la sua storia su Reddit, spiegando di aver incassato circa 4 milioni di sterline, equivalenti a oltre 4,5 milioni di euro.

Nel suo racconto ha spiegato di aver aspettato una settimana prima di informare la famiglia della vincita. All’inizio l’atmosfera era positiva, ma la situazione sarebbe cambiata rapidamente quando i genitori avrebbero iniziato a parlare dei soldi come di una somma già condivisa.

Secondo quanto scritto dal diciannovenne, madre e padre avrebbero iniziato a progettare una nuova vita fatta di pensionamento anticipato, vacanze, viaggi e acquisti costosi, tra cui una barca e un’auto nuova. A quel punto il ragazzo avrebbe chiesto apertamente quale cifra si aspettassero di ricevere. La risposta, racconta, è stata la richiesta di metà della vincita.

Pur non escludendo l’idea di aiutare economicamente la famiglia, il giovane ha detto di essere rimasto colpito soprattutto dal modo in cui la richiesta sarebbe stata avanzata. Aveva infatti pensato di offrire circa 750mila sterline, pari a oltre 850mila euro, ma la proposta non sarebbe stata accettata.

Nel post pubblicato online il ragazzo ha raccontato che i genitori lo avrebbero definito egoista dopo il suo rifiuto di consegnare 2 milioni di sterline. La vicenda ha rapidamente attirato migliaia di commenti da parte degli utenti del social.

Molti hanno sostenuto la scelta del diciannovenne, consigliandogli di mantenere riservate le proprie disponibilità economiche. Diversi utenti hanno sottolineato come le vincite importanti spesso provochino tensioni anche all’interno delle famiglie.

Successivamente il ragazzo ha aggiornato il messaggio chiarendo alcuni dettagli sulla somma ricevuta. Ha spiegato che nel Regno Unito le vincite della lotteria non vengono tassate e che quindi ha incassato l’intero importo senza trattenute fiscali. Ha inoltre confermato che i genitori non avrebbero accettato la proposta iniziale insistendo per ottenere metà del denaro.