William incassa milioni da un carcere vuoto e scoppia il caso Dartmoor

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William percepisce 2,5 milioni di sterline per il carcere di Dartmoor chiuso per radon, soldi pubblici versati nonostante la struttura sia inutilizzata da oltre un anno e priva di detenuti e personale.

William incassa milioni da un carcere vuoto e scoppia il caso Dartmoor