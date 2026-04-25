Richard Davies vince due volte alla lotteria con gli stessi numeri, due milioni in 7 anni e una crisi dopo aver lasciato il lavoro

Richard Davies vince due volte alla lotteria con gli stessi numeri scelti pensando ai figli e dopo aver lasciato il lavoro affronta una crisi personale. Il parrucchiere gallese racconta come la seconda vincita sia arrivata durante un turno da corriere.

Le possibilità di vincere due volte alla lotteria nella vita sono quasi nulle, eppure Richard Davies, parrucchiere gallese di 49 anni, è riuscito nell’impresa. In sette anni ha incassato due premi da un milione di sterline ciascuno utilizzando sempre la stessa combinazione, costruita partendo da dettagli legati ai suoi figli.

La prima vincita risale al giugno 2018. Davies giocava da anni con la convinzione di poter cambiare vita grazie alla fortuna. Quando è arrivato il primo milione, si trovava al lavoro nel suo salone, intento a tingere i capelli a una cliente. Continuare la giornata come se nulla fosse lo ha aiutato a non perdere lucidità nonostante la somma improvvisa.

Dopo aver lasciato i soldi fermi in banca per un periodo, la famiglia ha iniziato a usarli con cautela. Hanno acquistato la casa in cui vivevano, sostenuto la squadra di rugby locale con un minibus e organizzato un viaggio alle Maldive. Nonostante tutto, Davies ha scelto di non abbandonare il lavoro né di smettere di giocare gli stessi numeri.

La svolta negativa è arrivata nel 2023, quando ha deciso di chiudere il negozio per dedicarsi ai viaggi. L’assenza di un’attività quotidiana ha inciso sulla sua salute mentale. Sentiva la mancanza del contatto con i clienti e della routine costruita negli anni. Per reagire ha accettato un lavoro come corriere, tornando a una vita più attiva.

Nel novembre 2025, proprio durante un turno mentre caricava il camion, è arrivata la seconda notifica. Ancora una volta, un milione di sterline vinto con la stessa combinazione. A confermare il premio è stato perfino lo stesso operatore che lo aveva contattato anni prima.

Oggi Davies vive con la famiglia nella casa che desiderava da tempo, in una comunità che lo ha sempre sostenuto. Non ha abbandonato l’abitudine di giocare e continua a puntare sugli stessi numeri, convinto che la fortuna possa sorprendere ancora.