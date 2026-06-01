Brasile-Panama al Maracana, sugli spalti compaiono i sosia di Ronaldinho e Ronaldo

Angelo Caputo | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Brasile travolge Panama 6-2 al Maracanã e sugli spalti spuntano i sosia di Ronaldinho, Ronaldo e Vinicius davanti ai tifosi verdeoro e alle telecamere presenti per l’amichevole verso i Mondiali 2026.

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Brasile-Panama al Maracana, sugli spalti compaiono i sosia di Ronaldinho e Ronaldo
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Serata di festa al Maracanã di Rio de Janeiro per la prima uscita del Brasile guidato da Carlo Ancelotti in preparazione ai Mondiali 2026. Davanti a uno stadio tutto esaurito, la Seleção ha superato Panama con un netto 6-2 nell’amichevole organizzata in vista della rassegna iridata che scatterà l’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Oltre allo spettacolo in campo, a catturare l’attenzione dei tifosi sono stati alcuni volti molto familiari comparsi sugli spalti. I maxischermi dello stadio e le telecamere televisive hanno infatti inquadrato tre sosia che hanno immediatamente scatenato la curiosità del pubblico presente.

Il primo a essere mostrato è stato un sosia di Ronaldinho, apparso quasi identico all’ex fantasista brasiliano. Poco dopo è toccato a un imitatorie di Ronaldo Nazario, il celebre Fenomeno, accolto dagli applausi dei tifosi verdeoro.

Infine le immagini hanno mostrato anche il sosia di Vinicius Junior, mentre l’attaccante del Brasile era impegnato direttamente sul terreno di gioco durante l’amichevole contro Panama.

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