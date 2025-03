Sosia di Jannik Sinner avvistato sugli spalti di Indian Wells: la foto diventa virale

Durante il torneo di Indian Wells, una fotografia ha catturato l'attenzione degli appassionati di tennis: sugli spalti, durante il match femminile tra Aryna Sabalenka e McCartney Kessler, è stato notato un tifoso che somigliava sorprendentemente a Jannik Sinner. L'uomo indossava il caratteristico cappellino spesso associato al tennista italiano e sfoggiava capelli rossi, elementi distintivi di Sinner.

La somiglianza ha suscitato ironia e commenti sui social media. Un utente ha scherzato: "Sinner è stato squalificato ma lo hanno autorizzato a fare un po' di lavoro come raccattapalle". I fan del tennista altoatesino attendono con impazienza il suo ritorno in campo, previsto per l'inizio di maggio agli Internazionali d'Italia.

Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo, sta scontando una sospensione di tre mesi a seguito di una violazione delle norme antidoping. La sospensione terminerà il 4 maggio 2025, permettendogli di partecipare agli imminenti tornei sulla terra battuta.

