Palermo ricorda Alessia La Rosa al Barbera, commozione in campo e sugli spalti

Palermo ha ricordato Alessia La Rosa prima della sfida con il Catanzaro. La bambina, tifosa rosanero di 8 anni morta dopo una lunga malattia, è stata omaggiata al Barbera con striscioni, applausi e un posto lasciato vuoto in campo.

Lo stadio Renzo Barbera si è fermato per ricordare Alessia La Rosa, la piccola tifosa rosanero scomparsa a soli otto anni dopo aver affrontato una grave malattia. Prima del match di campionato tra Palermo e Catanzaro, migliaia di persone hanno partecipato a un omaggio carico di emozione dedicato alla bambina.

Quando le squadre hanno concluso il riscaldamento, sugli spalti della curva Nord e della gradinata sono apparse grandi immagini del volto di Alessia insieme a uno striscione con la scritta “Alessia vola”. L’intero stadio ha accompagnato il momento con un lungo applauso, mentre il silenzio sugli spalti lasciava spazio soltanto alla commozione dei presenti.

Per ricordare la giovane sostenitrice, i calciatori del Palermo sono scesi in campo con il lutto al braccio e una patch commemorativa applicata sulle maglie. Un gesto scelto dal club per rendere omaggio alla bambina che seguiva con passione i colori rosanero.

Il momento più intenso è arrivato durante l’ingresso delle squadre sul terreno di gioco. Insieme ai giocatori sono entrati ventidue bambini invece dei tradizionali ventitré previsti dal protocollo. Quel posto rimasto vuoto era dedicato proprio ad Alessia.

Tutti i piccoli accompagnatori tenevano tra le mani una rosa, simbolo scelto per ricordare la bambina e la sua presenza ideale accanto alla squadra del cuore. L’intero Barbera ha seguito la scena in piedi, tra applausi e lacrime.