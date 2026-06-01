Martina De Ioannon rompe il silenzio sui ritocchi estetici, ecco cosa ha davvero rifatto

Martina De Ioannon ha chiarito di essersi sottoposta solo a una rinoplastica e al filler alle labbra. L’ex tronista ha smentito ritocchi a seno, zigomi, denti e l’uso del botox dopo le continue domande ricevute sui social.

Negli ultimi anni Martina De Ioannon è finita spesso al centro dell’attenzione per le sue relazioni nate in televisione e fuori dagli studi di Canale 5. Dalla storia con Raul Dumitras a Temptation Island fino ai legami con Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, il suo nome è rimasto molto seguito anche sui social, dove però non sono mancate le polemiche legate al suo aspetto fisico.

Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, l’ex tronista ha deciso di chiarire una volta per tutte quali interventi estetici abbia realmente fatto. Martina ha raccontato di aver scelto di operarsi al naso nel 2023, spiegando che si trattava di una decisione presa dopo anni in cui quella parte del viso non la convinceva completamente.

«Fino ai 23 anni non avevo rifatto nulla», ha spiegato. L’intervento, una rinosettoplastica effettuata tra giugno e luglio 2023, avrebbe dovuto durare meno di un’ora ma si è trasformato in un’operazione molto più lunga. I medici, infatti, hanno scoperto un setto nasale particolarmente deviato che ha richiesto un lavoro più complesso del previsto.

Martina ha poi parlato del filler alle labbra, confermando di aver iniziato nel 2024. Ha raccontato di rivolgersi sempre allo stesso specialista e di effettuare il trattamento soltanto una volta all’anno, definendo l’esperienza positiva.

L’influencer ha anche risposto alle voci che da tempo circolano online su presunti ritocchi a zigomi, denti e seno. Secondo quanto spiegato, l’effetto più marcato degli zigomi dipenderebbe semplicemente dal make-up e dall’illuminante che utilizza abitualmente.

Sui denti ha negato l’uso di faccette estetiche, spiegando di aver soltanto corretto alcune piccole imperfezioni mantenendo però i denti naturali. Anche il seno, ha precisato, non sarebbe stato ritoccato chirurgicamente. Martina ha attribuito l’effetto mostrato nelle foto all’uso di reggiseni push-up e alle pose adottate negli scatti social.

Nel video ha affrontato infine il tema del botox, negando di esservi mai ricorsa. De Ioannon ha ironizzato sui commenti ricevuti, sostenendo che le espressioni del suo viso dimostrerebbero chiaramente l’assenza di trattamenti di quel tipo.