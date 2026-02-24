Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, crisi e paura sui social

Martina De Ioannon racconta di aver temuto di perdere Gianmarco Steri dopo settimane difficili. Sui social confessa due mesi intensi e pieni di tensioni, mentre un gesto romantico lascia intuire che la crisi sia rientrata.

Martina De Ioannon ha scelto di parlare apertamente ai suoi follower e ha ammesso di aver vissuto un periodo complicato con Gianmarco Steri. La coppia, nata lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, sta insieme da circa sei mesi, ma dietro le immagini sorridenti condivise online si nascondono momenti tutt’altro che semplici.

Dopo l’esperienza da tronista, Martina aveva inizialmente iniziato una relazione con Ciro Solimeno, conclusa nel giro di poco tempo. Il riavvicinamento con Gianmarco è arrivato più tardi, quasi per caso, durante un incontro in un locale a Roma. Da lì è ripartito tutto, fino a trasformarsi in una storia d’amore vera e propria durante l’estate.

I due avevano raccontato quel momento anche in televisione, spiegando come un semplice saluto avesse riacceso emozioni forti. Un legame rimasto in sospeso che, in quell’occasione, ha trovato spazio per crescere.

Negli ultimi mesi, però, qualcosa si è incrinato. Nelle sue Instagram Stories, Martina ha parlato senza filtri di un periodo emotivamente pesante: settimane che l’hanno messa alla prova e che l’hanno portata a confrontarsi con una paura mai provata prima.

«Ho avuto paura di perdere la persona che ho accanto», ha raccontato, lasciando intendere quanto la relazione con Gianmarco Steri sia stata in bilico. Non ha fornito dettagli precisi, ma ha descritto un’esperienza intensa, capace di far emergere aspetti sia positivi sia difficili del rapporto.

La tensione sembra però essersi attenuata. A suggerirlo è un gesto condiviso sui social: un mazzo di rose rosse ricevuto da Gianmarco, pubblicato da Martina, che lascia pensare a un momento di riavvicinamento dopo la crisi.