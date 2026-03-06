Caterina Balivo risponde sui ritocchi estetici e scherza con il pubblico a Sanremo

Caterina Balivo risponde con ironia alle voci sui ritocchi estetici durante la settimana del Festival a Sanremo. La conduttrice, impegnata con La volta buona nella città ligure, ha scherzato con il pubblico sui complimenti ricevuti per il suo aspetto naturale.

Nei giorni del Festival di Sanremo, lo studio de La volta buona si è spostato nella città ligure per seguire da vicino la manifestazione. Tra collegamenti e curiosità dal dietro le quinte, la conduttrice Caterina Balivo ha incontrato anche molti spettatori e fan che si sono fermati per una foto o per scambiare qualche parola.

Durante una delle registrazioni, dalla platea sono arrivati diversi complimenti per il suo aspetto. Qualcuno ha sottolineato la sua naturalezza dicendole che appare “tutta naturale”. La presentatrice ha risposto con una battuta, sorridendo: «Finché dura… questa naturalezza», mantenendo il clima leggero che si respirava in studio.

Leggi anche: Diego Dalla Palma attacca Anna Pettinelli sui ritocchi estetici in tv

Subito dopo un altro spettatore ha voluto attribuire il merito della sua bellezza alla madre. La replica di Balivo non si è fatta attendere. Con tono scherzoso ha chiesto: «E al papà no? Vogliamo ringraziare anche il papà?». La battuta ha strappato risate e applausi tra il pubblico presente.

La conduttrice ha poi proseguito la registrazione del programma tra nuovi incoraggiamenti dalla platea, con spettatori che continuavano a gridarle «Sei bellissima». Un momento spontaneo che ha confermato il rapporto diretto con chi segue la trasmissione.

Balivo non ha mai nascosto di preferire la semplicità quando si parla di aspetto fisico. Allo stesso tempo non ha mai espresso giudizi verso chi decide di ricorrere alla chirurgia estetica. Per ora, però, la presentatrice scherza sulla sua immagine e attribuisce il merito soprattutto alla genetica.