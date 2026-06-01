Andrea Procaccino morto dopo la fuga dai carabinieri a Orta Nova, indagato il 16enne alla guida

Andrea Procaccino è morto a 17 anni dopo un incidente a Orta Nova durante la fuga da un controllo dei carabinieri. Il sedicenne alla guida è indagato per omicidio stradale e ha ammesso le proprie responsabilità.

Una corsa ad alta velocità terminata contro il guardrail della provinciale 80 è costata la vita ad Andrea Procaccino, ragazzo di 17 anni morto nella notte tra domenica e lunedì a Orta Nova, in provincia di Foggia. Nell’auto viaggiavano altri quattro minorenni, tutti rimasti feriti in modo lieve dopo il violento schianto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo aveva trascorso la serata nel centro storico del paese. Poco prima delle tre di notte i ragazzi sono saliti a bordo di una Renault Megane station wagon con targa polacca, intestata a uno straniero ma risultata regolarmente immatricolata e non rubata. Alla guida c’era un sedicenne residente in zona, figlio di genitori ucraini.

I carabinieri avrebbero notato l’auto mentre percorreva alcune strade del paese e avrebbero tentato di effettuare un controllo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dirigendosi verso la periferia e le campagne in direzione Foggia. Dopo circa tre chilometri, lungo un tratto buio della provinciale 80, il giovane avrebbe affrontato una curva a gomito senza rallentare.

La vettura è uscita dalla carreggiata, finendo in un canale di scolo prima di ribaltarsi violentemente contro le barriere di protezione. Per Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo.

Il sedicenne alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura per i minorenni di Bari con l’accusa di omicidio stradale. Durante gli interrogatori avrebbe escluso qualsiasi responsabilità dei carabinieri, dichiarando di aver perso autonomamente il controllo dell’auto. Ai militari e agli agenti della polizia stradale avrebbe ripetuto più volte di sentirsi responsabile per la morte dell’amico.

Gli esami effettuati in ospedale hanno accertato che tutti i ragazzi presenti nell’auto avevano assunto alcolici oltre i limiti consentiti. Due dei giovani coinvolti sono risultati positivi anche ai cannabinoidi. I quattro superstiti hanno riportato ferite lievi e tre di loro sono già stati dimessi.

Nel pomeriggio di oggi amici, parenti e cittadini di Orta Nova parteciperanno ai funerali del 17enne. La cerimonia religiosa si svolgerà nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes.