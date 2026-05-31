Incidente a Orta Nova, 17enne muore nello schianto contro il guardrail sulla provinciale 80

Un ragazzo di 17 anni è morto a Orta Nova dopo che l’auto su cui viaggiava con altri quattro giovani si è schiantata contro il guardrail sulla provinciale 80. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e non sarebbero in gravi condizioni.

Tragedia nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio sulla strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, in provincia di Foggia. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava insieme ad altri quattro coetanei è uscita di strada andando a impattare violentemente contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso il controllo mentre cercava di allontanarsi da un posto di blocco delle forze dell’ordine. L’impatto è stato devastante e per il giovane passeggero non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Gli altri quattro ragazzi a bordo dell’auto, tutti originari di Orta Nova, sono rimasti feriti ma le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l’elisoccorso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola hanno lavorato per estrarre i giovani dall’abitacolo e mettere in sicurezza l’area dopo lo schianto. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi lungo la provinciale per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare ogni elemento utile alle indagini.