Morto a Nova Milanese dopo la caduta dal monopattino, vittima un 21enne

Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed muore a 21 anni dopo una caduta in monopattino a Nova Milanese, forse per una perdita di controllo improvvisa. L’impatto sull’asfalto è stato violentissimo e non ha coinvolto altri veicoli.

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo un incidente avvenuto mentre viaggiava su un monopattino elettrico a Nova Milanese. Il giovane, Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed, sarebbe caduto da solo lungo un tratto rettilineo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Garibaldi e via XX Settembre. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del monopattino ed è finito sull’asfalto.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Il giovane viveva a Paderno Dugnano ed era italiano di seconda generazione. Restano ancora aperti diversi interrogativi sulla dinamica dell’accaduto, al momento al vaglio delle autorità competenti.