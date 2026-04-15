Alcaraz si ferma a Barcellona per il polso, Sinner resta numero 1 Atp

Carlos Alcaraz si ferma a Barcellona per un problema al polso e Jannik Sinner resta in vetta al ranking Atp. Lo spagnolo ha annunciato il ritiro dopo il dolore avvertito nel match vinto contro Otto Virtanen.

Carlos Alcaraz non giocherà il resto dell’Atp di Barcellona. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 del mondo, ha comunicato il ritiro dal torneo a causa di un problema al polso che gli impedisce di proseguire.

Lo stop del giocatore iberico ha un effetto immediato anche sulla classifica mondiale. Con il forfait in Catalogna, Alcaraz non potrà superare Jannik Sinner, che quindi conserva il primo posto nel ranking Atp.

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Il primato era già passato nelle mani dell’azzurro dopo la finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove Sinner aveva battuto proprio Alcaraz. Il torneo di Barcellona rappresentava per lo spagnolo un’occasione per tornare in cima, ma l’infortunio gli ha tolto questa possibilità.

In conferenza stampa Alcaraz ha spiegato di aver accusato fastidio durante l’incontro vinto contro il finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 6-4, 6-2. Il dolore, ha raccontato, è cresciuto con il passare delle ore fino a rivelarsi più serio di quanto avesse immaginato inizialmente.

Il ritiro arriva quindi dopo il successo ottenuto al debutto, ma le condizioni del polso hanno convinto il numero 2 del mondo a fermarsi subito per evitare ulteriori complicazioni e rinviare l’assalto alla vetta della classifica.