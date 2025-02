Ranking ATP: Sinner non gioca, ma resta il Numero 1 fino a Montecarlo

Jannik Sinner affronta la sua 38esima settimana come leader del ranking ATP mondiale, con un primato garantito per almeno 44 settimane fino al torneo di Montecarlo. La sospensione della Wada per il caso Clostebol non ha modificato la sua posizione in cima alla classifica, nonostante l’assenza nei tornei su cemento di Miami e Indian Wells. Sinner tornerà a giocare agli Internazionali di Roma, rafforzando il suo dominio nel circuito mondiale .

I rivali devono affrontare sfide importanti: Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, eliminati ai quarti nei tornei di Doha e Rio de Janeiro, hanno margini ridotti per tentare il sorpasso. Zverev ha bisogno di 2445 punti prima del torneo italiano, mentre Alcaraz dovrà accumulare 3720 punti per mettere in discussione il primato dell’azzurro .

