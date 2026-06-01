Dodi Battaglia rassicura i fan, dopo il concerto a Verona confermato il tour dei Pooh

Dodi Battaglia ha rassicurato i fan dopo il concerto all’Arena di Verona. Il chitarrista dei Pooh ha spiegato di aver avuto un piccolo problema di salute, ora in miglioramento, e conferma il tour estivo e le date in Usa e Canada.

Dodi Battaglia ha scelto il giorno del suo 75esimo compleanno per parlare direttamente ai fan e chiarire le voci circolate nelle ultime settimane sulle sue condizioni di salute. Lo storico chitarrista dei Pooh ha pubblicato un messaggio sui social ufficiali dopo le preoccupazioni nate durante i concerti celebrativi all’Arena di Verona.

Nel corso delle serate evento dedicate ai sessant’anni di carriera del gruppo, trasmesse anche in televisione, molti spettatori avevano notato il musicista particolarmente affaticato sul palco. Per questo motivo Battaglia ha deciso di spiegare personalmente cosa è accaduto.

«Ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio», ha scritto l’artista bolognese, rassicurando chi temeva conseguenze più serie. Il messaggio ha rapidamente raccolto migliaia di commenti e attestati di affetto da parte del pubblico dei Pooh.

Nel suo intervento, Battaglia ha parlato anche di questa nuova fase della vita, definendola una ripartenza da vivere con entusiasmo e con il sostegno delle persone che lo seguono da anni. Il chitarrista ha spiegato di voler continuare a incontrare i fan e condividere nuovi progetti insieme ai compagni di sempre.

Non ci saranno cambiamenti nei programmi live del gruppo. Dodi Battaglia tornerà sul palco insieme a Roby Facchinetti, Red Canzian e Riccardo Fogli per il lungo tour estivo che partirà il 10 luglio da Marsciano, in provincia di Perugia. La tournée proseguirà fino a settembre attraversando numerose città italiane.

Dopo gli appuntamenti estivi all’aperto, i Pooh saranno impegnati anche nei principali palasport italiani durante l’autunno. Tra gli eventi più attesi c’è la serata speciale “Notte a sorpresa”, prevista il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

La band ha già confermato anche una tournée internazionale. Dal 20 al 29 novembre il gruppo sarà impegnato tra Stati Uniti e Canada con concerti a Boston, Atlantic City, Chicago, Vancouver, Montreal e Toronto.