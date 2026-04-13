Carlo Verdone denuncia una truffa online e rassicura i fan dopo il panico sui social

Carlo Verdone segnala una truffa online ma una foto scelta per il post scatena il panico tra i fan, che temono la sua morte. L’attore interviene con un video per chiarire tutto e invitare alla prudenza.

Carlo Verdone è intervenuto sui social per avvisare i suoi follower di una truffa che sfrutta il suo nome. Negli ultimi giorni, diversi fan hanno ricevuto una mail in cui veniva proposta la possibilità di partecipare a un incontro esclusivo con l’attore, previo pagamento. Un’iniziativa mai autorizzata da Verdone, che ha deciso di mettere subito in guardia il pubblico.

Nel messaggio pubblicato online, il regista ha invitato tutti a ignorare comunicazioni simili, chiarendo di non aver mai organizzato eventi di questo tipo. Ha inoltre annunciato l’intenzione di procedere per vie legali per i reati di sostituzione di persona e tentata truffa.

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A generare confusione è stata però la foto scelta per accompagnare il post. L’immagine, uno scatto risalente a qualche anno fa, ricordava quelle utilizzate per annunci funebri. Le prime parole del testo, rivolte ai “cari amici”, hanno fatto il resto, spingendo molti utenti a interpretare il messaggio nel modo sbagliato.

Numerosi fan, fermandosi all’immagine e alle prime righe, hanno temuto il peggio. Nei commenti si sono moltiplicate reazioni di spavento e incredulità, con molti utenti che hanno raccontato di aver pensato alla scomparsa dell’attore prima di leggere l’intero contenuto.

Per chiarire la situazione, Verdone ha pubblicato un video in cui appare sereno e in buona salute. Registrato mentre si trovava al ristorante, il filmato è servito a tranquillizzare tutti. L’attore ha spiegato con ironia che la scelta dell’immagine non è stata sua e ha ammesso che poteva facilmente trarre in inganno.

Nel video ha poi ribadito l’invito a prestare attenzione alla truffa e ha chiesto scusa per lo spavento causato involontariamente, scherzando sulla vicenda e confermando di stare bene.