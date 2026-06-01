Cobolli aiuta Svajda al Roland Garros, il gesto di fair play dopo la caduta

Flavio Cobolli si è reso protagonista di un gesto di fair play durante gli ottavi di finale del Roland Garros 2026 contro l’americano Zachary Svajda. La partita, giocata lunedì 1 giugno a Parigi, ha vissuto un momento di forte apprensione nel primo set.

L’episodio è avvenuto nel terzo game. Svajda ha provato a raggiungere una palla corta dopo la risposta dell’azzurro, ma nella corsa verso la rete ha perso il controllo ed è finito contro il seggiolone del giudice di sedia. L’impatto lo ha fatto cadere a terra, creando subito preoccupazione in campo.

Cobolli si è avvicinato immediatamente all’avversario per sincerarsi delle sue condizioni e lo ha aiutato a rialzarsi. Svajda ha poi avvertito dolore al gomito a causa della caduta e il tennista italiano gli ha offerto la propria borraccia, usata dall’americano per bagnare la zona colpita.

Al termine del parziale Svajda ha chiesto l’intervento del fisioterapista, mentre il comportamento di Cobolli ha segnato uno dei momenti più sportivi della giornata parigina.