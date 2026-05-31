Rafa Jodar al Roland Garros, nuova polemica per il gesto ignorato verso una bambina

Rafa Jodar è tornato al centro delle discussioni al Roland Garros per un episodio avvenuto prima della sfida contro il connazionale Pablo Carreno Busta negli ottavi di finale del torneo parigino. Il caso non riguarda il risultato della partita, ma quanto accaduto durante l’ingresso in campo.

Il tennista spagnolo è uscito dal tunnel senza prendere la mano della bambina che lo attendeva, come previsto dal cerimoniale ormai abituale nei grandi tornei. La piccola aveva allungato il braccio verso di lui, ma Jodar ha proseguito il cammino senza fermarsi, lasciandola costretta a seguirlo per alcuni passi.

La scena ha riacceso le critiche nei suoi confronti, arrivate già dopo quanto successo nel turno precedente. In quell’occasione Jodar era stato accusato di aver spinto una raccattapalle mentre rientrava negli spogliatoi tra un set e l’altro.

Secondo una ricostruzione, il giocatore avrebbe allungato il braccio mentre si muoveva verso il suo angolo, obbligando la giovane ball girl a spostarsi. In conferenza stampa, però, Jodar aveva negato ogni contatto diretto con la bambina, respingendo le accuse e spiegando che non avrebbe mai compiuto un gesto del genere.