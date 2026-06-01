Roland Garros 2026, Cobolli sfida Svajda negli ottavi oggi sul Philippe-Chatrier

Flavio Cobolli torna protagonista al Roland Garros 2026 con la sfida degli ottavi di finale contro l’americano Zachary Svajda. Il tennista romano scenderà in campo oggi, lunedì 1 giugno, sul centrale Philippe-Chatrier in un match che mette in palio un posto nei quarti dello Slam parigino.

Cobolli arriva all’appuntamento dopo un percorso convincente sulla terra rossa francese. L’azzurro ha eliminato Andrea Pellegrino nei primi turni, per poi superare il cinese Wu e successivamente Learner Tien, conquistando così l’accesso alla seconda settimana del torneo.

Dall’altra parte della rete ci sarà Zachary Svajda, reduce dalle vittorie ottenute contro Alexei Popyrin, Adam Walton e Francisco Cerundolo. Lo statunitense ha sorpreso diversi favoriti del tabellone e punta ora a proseguire il proprio cammino nello Slam francese.

Quello di oggi sarà il secondo confronto tra i due giocatori. L’unico precedente risale agli ottavi dell’Atp di Delray Beach, incontro vinto da Cobolli.

La partita tra Cobolli e Svajda è programmata alle ore 11 sul campo Philippe-Chatrier. Gli incontri del Roland Garros vengono trasmessi in esclusiva sui canali Eurosport e saranno disponibili anche in streaming tramite HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.