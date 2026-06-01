Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo insieme, la conferma dopo il concerto a Madrid

Alice Campello e Alvaro Morata sono di nuovo vicini dopo la separazione, con conferme arrivate da Javi Hoyos e dalla stessa imprenditrice sui social.

Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero deciso di riprovarci dopo la separazione annunciata all’inizio del 2026. Le voci sul riavvicinamento circolavano da settimane, tra segnali sui social e alcune apparizioni notate dai fan, ma nelle ultime ore sono arrivate conferme più dirette.

Il primo a raccontare il ritorno di fiamma è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha spiegato di aver ricevuto numerose segnalazioni da persone presenti a Madrid. Alcuni follower gli avrebbero scritto dopo aver visto Campello e Morata insieme al concerto di Bad Bunny, organizzato al Riyadh Air Metropolitano.

Alice aveva già fatto sapere di essere allo stadio per assistere allo show dell’artista portoricano, ma non aveva parlato della presenza del calciatore. Secondo la ricostruzione diffusa da Hoyos, i due sarebbero stati notati lontano dalla parte più esposta dell’evento, alimentando subito nuove indiscrezioni sulla coppia.

Il giornalista ha poi contattato direttamente Morata per verificare le informazioni ricevute. Il calciatore avrebbe confermato il momento positivo, spiegando che lui e Alice si stanno concedendo una nuova possibilità. Hoyos ha riferito anche una frase attribuita all’attaccante, secondo cui Morata non riuscirebbe a vivere senza di lei, definita la donna della sua vita e la madre dei suoi figli.

La conferma più evidente è arrivata poco dopo da Alice Campello. L’imprenditrice ha commentato un post di Hoyos su Instagram, ringraziandolo per il modo rispettoso con cui aveva raccontato la vicenda. Nel messaggio ha parlato di gentilezza, affetto ed educazione, aggiungendo parole di apprezzamento per chi le ha scritto in queste ore.

Nel commento, Alice ha ringraziato anche le persone felici per lei e per Morata. Il riferimento è stato interpretato dai fan come una conferma del ritorno della coppia. A rafforzare le indiscrezioni c’è anche un selfie scattato allo stadio, in cui Campello appare sorridente accanto al calciatore durante la serata del concerto.