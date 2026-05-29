Alice Campello e Alvaro Morata insieme per i figli, festa a tema Holly e Benji per i gemelli

Alice Campello e Alvaro Morata hanno organizzato una festa anticipata per i gemelli Alessandro e Leonardo con tema Holly e Benji. Nel giardino di casa giochi, piscina e street food per amici e compagni di scuola.

Alice Campello e Alvaro Morata si sono ritrovati insieme per celebrare il compleanno dei gemelli Alessandro e Leonardo, che compiranno ufficialmente otto anni a luglio. La festa è stata organizzata in anticipo nel giardino della loro abitazione, trasformato per l’occasione in uno spazio dedicato al celebre cartone giapponese Holly e Benji.

La modella ha condiviso sui social alcuni momenti della giornata, raccontando l’atmosfera della festa e mostrando le decorazioni ispirate al mondo del calcio e del manga. Tra gonfiabili, piscina, giochi d’acqua e un grande biliardino, i bambini hanno trascorso il pomeriggio insieme ai compagni di scuola invitati per l’evento.

Non è mancata un’area street food pensata anche per gli adulti, con hot dog serviti durante tutta la giornata. La stessa Alice Campello ha scherzato online raccontando di essere rimasta “incollata” al chiosco per gran parte della festa.

Grande attenzione anche per il momento della torta, realizzata con decorazioni personalizzate e richiami ai protagonisti del cartone animato. La bakery che ha curato i dolci ha mostrato biscotti e dettagli preparati per l’occasione, definiti “scenografici” e studiati nei particolari.

La giornata arriva in un periodo delicato per la coppia. Campello e Morata, separati dall’estate del 2024, starebbero portando avanti le pratiche di divorzio. Nonostante la situazione personale, i due hanno scelto di condividere insieme il compleanno anticipato dei figli.