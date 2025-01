Alvaro Morata e Alice Campello ufficializzano il ritorno di fiamma: lo scatto che conferma la riconciliazione

Alvaro Morata e Alice Campello hanno ufficializzato il loro ritorno insieme. Dopo la separazione avvenuta nell'agosto 2024 e diverse indiscrezioni su un possibile riavvicinamento, la coppia ha confermato la riconciliazione. A riportare la notizia sono stati i media spagnoli, con il giornalista Javier de Hoyos che ha personalmente verificato la notizia con Morata. Durante il programma spagnolo Ni que fueramos, De Hoyos ha rivelato le parole dell'attaccante del Milan: "Javi, devo dirvi che sì, ci stiamo dando una seconda possibilità."

Poco dopo, è arrivata la conferma ufficiale dai diretti interessati. Entrambi hanno condiviso su Instagram la stessa foto, un selfie in bianco e nero che li ritrae mentre si scambiano un bacio, accompagnato da un semplice cuore rosso, senza altre descrizioni.

La coppia si era separata nell'estate 2024, dopo sette anni di matrimonio e la nascita di quattro figli. Al momento dell’annuncio, Morata aveva dichiarato: "Dopo un po' di tempo di riflessione io e Alice abbiamo deciso di separare le nostre strade." Oggi, però, la foto pubblicata sui social sancisce ufficialmente il loro ritorno di fiamma, per la gioia dei loro fan.

