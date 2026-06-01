Pamela Genini, i racconti delle amiche su Francesco Dolci e le 26 denunce

Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini e il furto della testa, mentre le amiche della vittima raccontano pedinamenti, denunce e comportamenti ossessivi

Francesco Dolci torna nell’inchiesta sulla morte di Pamela Genini, uccisa nell’ottobre 2025 dall’ex Gianluca Soncin nel suo appartamento a Milano. L’uomo è ora indagato per la profanazione della tomba della giovane e per il furto della testa dal loculo nel cimitero di Strozza. I suoi due telefoni sono stati sequestrati e il 3 giugno è prevista la copia forense dei dispositivi.

Agli investigatori sono arrivate testimonianze che ricostruiscono il rapporto tra Dolci e Pamela in modo molto diverso da quello raccontato dall’uomo, che dopo il femminicidio si era presentato come un suo ex compagno. Secondo chi conosceva la vittima, tra i due non ci sarebbe stata una vera relazione, ma un legame vissuto da Dolci come qualcosa di più profondo rispetto alla realtà.

Pamela e Dolci si erano conosciuti il 5 novembre 2019 a Sant’Omobono, in provincia di Bergamo, durante il compleanno di un’amica comune nella casa dell’imprenditore. Le amiche della giovane hanno riferito agli inquirenti di aver percepito fin dall’inizio atteggiamenti invadenti e difficili da gestire. Lo chiamavano “Psycho” o “stalker”, perché lo ritenevano troppo presente nella vita di Pamela e ostile verso gli uomini che le stavano vicino.

Nel marzo 2020 Pamela era andata a vivere con Andrea Lunghi, un altro ex compagno. Proprio Lunghi ha raccontato ai carabinieri che Dolci li avrebbe seguiti, fotografati e osservati per ore sotto casa o nei pressi dell’ufficio. In un episodio sarebbe rimasto fermo in auto a lungo, mentre nell’ascensore del condominio sarebbero comparsi manifesti con la frase “Andrea Lunghi è un delinquente”.

Lunghi ha parlato anche di telefonate anonime ricevute da numeri sconosciuti. Secondo il suo racconto, sarebbe stata Pamela a chiedergli di non presentare denuncia. Nel frattempo Dolci avrebbe parlato male di lui con i familiari della ragazza, al punto che questi ultimi si sarebbero rivolti a un investigatore privato.

La sera dell’omicidio, prima di essere uccisa da Gianluca Soncin, Pamela stava scrivendo proprio a Dolci. Fu lui a lanciare l’allarme. Dopo la morte della giovane, la sua presenza attorno alla vicenda è rimasta sotto osservazione, fino alla scoperta della profanazione della tomba e del furto della testa dal loculo.

Dolci ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo di essere stato minacciato e parlando anche di possibili interessi economici dietro l’accaduto. Tra gennaio e aprile ha presentato 26 denunce, tra presunte aggressioni subite e segnalazioni di anomalie al loculo di Pamela.

Proprio alcune di quelle segnalazioni hanno attirato l’attenzione degli investigatori. Gli inquirenti si chiedono perché Dolci abbia aspettato dieci giorni dalla notizia della profanazione prima di indicare irregolarità sulla lastra e perché le telecamere del cimitero lo abbiano ripreso nei giorni precedenti, anche mentre osservava da vicino la parte inferiore della lapide.

Il personale incaricato dell’installazione della lastra ha dichiarato di non aver notato segni strani. Per chi indaga, quella macchia o quell’anomalia poteva essere visibile soltanto a chi aveva materialmente eseguito l’intervento sul loculo.