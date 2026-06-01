Dua Lipa e Callum Turner sposi, Palermo si prepara al matrimonio-evento tra vip e sicurezza blindata

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati con una cerimonia privata a Londra davanti a otto invitati. La prossima settimana la coppia festeggerà a Palermo con 300 ospiti, misure di sicurezza rafforzate e celebrazioni tra il centro storico e Bagheria.

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato il loro matrimonio civile a Londra con una cerimonia riservata e lontana dai riflettori. La cantante britannica e l’attore inglese hanno scelto l’Old Marylebone Town Hall, uno dei municipi più celebri del Regno Unito per le nozze delle celebrità. Presenti soltanto otto invitati tra familiari e amici stretti.

Le immagini diffuse sui social mostrano la coppia all’uscita del municipio tra coriandoli e petali. Per il sì londinese, la popstar ha indossato un tailleur Schiaparelli firmato da Daniel Roseberry, completato da un cappello bianco creato dal modista Stephen Jones. Il look comprendeva anche scarpe Christian Louboutin e guanti coordinati.

Nei giorni precedenti, Donatella Versace aveva seguito l’outfit scelto dalla cantante per l’addio al nubilato organizzato a Ibiza. Ma il vero evento delle nozze sarà in Sicilia, dove la coppia arriverà nei prossimi giorni per una lunga festa tra Palermo e Bagheria.

Il matrimonio siciliano coinvolgerà circa 300 ospiti e diverse location del centro storico palermitano. Il cuore delle celebrazioni sarà la Galleria d’arte moderna, davanti a Palazzo Ganci, con eventi previsti anche in piazza dei Vespri. Il giorno successivo la festa si sposterà a Bagheria, nella storica Villa Valguarnera.

L’organizzazione è stata affidata alla wedding planner Alessandra Grillo, già nota per aver curato le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. In queste settimane il team sta gestendo ogni dettaglio con accordi di riservatezza molto rigidi, coinvolgendo non solo gli invitati ma anche residenti e attività delle aree interessate.

Per limitare foto e video non autorizzati, sono stati predisposti parcheggi gratuiti per i residenti e modifiche temporanee alla viabilità. Previsto anche un piano sicurezza straordinario nelle zone dove si svolgeranno gli eventi.

Il quartier generale del fine settimana sarà Villa Igiea, hotel di lusso affacciato sul mare e già completamente prenotato per l’occasione. Due piani di suite sarebbero stati riservati agli ospiti della coppia.

Secondo le indiscrezioni circolate sui media internazionali, tra gli invitati potrebbero esserci Elton John, Mark Ronson, Olivia Dean, Rosé e Charli XCX. Tra i nomi citati compaiono anche Madonna, Rosalía e il regista Pedro Almodóvar.

Donatella Versace dovrebbe seguire anche i cambi d’abito della sposa durante le celebrazioni siciliane. Per Dua Lipa si parla di 26 outfit diversi, mentre l’abito principale sarebbe stato realizzato da un atelier palermitano.

La scelta di Palermo nasce da un rapporto già consolidato della cantante con la città. Lo scorso anno Dua Lipa aveva trascorso alcuni giorni nel capoluogo siciliano durante una campagna pubblicitaria legata a una linea di sneakers chiamata “Palermo”. In quell’occasione la popstar aveva indossato la maglia del Palermo calcio, diventando una testimonial spontanea del club rosanero.