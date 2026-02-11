Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? avvistati con wedding planner sul lago di Como

Indiscrezioni su possibili nozze italiane per Dua Lipa e Callum Turner: una cena con una nota wedding planner riaccende le voci su data primaverile e lago di Como come scenario scelto.

Un incontro a tavola ha riacceso le voci su un possibile matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner. La cantante britannica sarebbe stata vista a cena con una professionista molto conosciuta nel settore delle cerimonie, dettaglio che ha fatto partire nuove ipotesi su nozze imminenti.

L’indiscrezione parla di un colloquio fitto con Alessandra Grillo, organizzatrice di eventi nuziali tra le più richieste. Da qui l’idea che la coppia stia valutando davvero di ufficializzare la relazione, resa pubblica lo scorso anno, con una cerimonia lontano dal Regno Unito.

Tra i particolari che circolano spunta anche il periodo: si guarda alla primavera, con maggio indicato come mese possibile. Quanto al luogo, l’attenzione si concentra su Cernobbio, sul lago di Como, località spesso scelta per eventi esclusivi e celebrazioni di alto profilo.

La wedding planner associata al rumor ha già curato matrimoni molto seguiti, compresi quelli di volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. Al momento, però, né Dua Lipa né Callum Turner hanno rilasciato dichiarazioni sulle voci che li riguardano.