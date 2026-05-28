Sinner-Cerundolo al Roland Garros, orario del match e dove vedere oggi il secondo turno

Sinner affronta oggi Cerundolo al Roland Garros dopo il debutto vincente contro Tabur. Il numero uno azzurro cerca il pass per il terzo turno a Parigi, con il match in programma alle 12 e trasmesso in diretta su Eurosport e piattaforme streaming.

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 28 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2026. Dopo il successo netto all’esordio contro il francese Clement Tabur, il tennista altoatesino sfida l’argentino Juan Manuel Cerundolo sul rosso di Parigi.

Il match è in programma alle ore 12. Sinner arriva all’appuntamento dopo la vittoria in tre set ottenuta nel primo turno dello Slam francese, risultato che gli ha permesso di avanzare senza particolari difficoltà nel tabellone.

Dall’altra parte della rete ci sarà Cerundolo, attuale numero 56 del ranking Atp. L’argentino ha superato al debutto il britannico Jacob Fearnley, imponendosi anche lui in tre set.

Quello di oggi sarà il secondo confronto in carriera tra i due giocatori. L’unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023, quando Sinner si impose senza concedere set.

La sfida del Roland Garros sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La partita sarà visibile inoltre in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.