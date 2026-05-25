Roland Garros 2026, Cobolli sfida Pellegrino nel derby azzurro del primo turno a Parigi

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Flavio Cobolli affronta Andrea Pellegrino al Roland Garros 2026 nel derby italiano del primo turno. Il romano arriva da Roma con un ko contro Tirante, mentre il pugliese ha raggiunto gli ottavi agli Internazionali battuto da Sinner.

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Il tabellone del Roland Garros 2026 propone subito un confronto tra italiani. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino si affrontano nel match valido per il primo turno dello Slam parigino. Cobolli arriva sulla terra rossa francese dopo l’esperienza agli Internazionali d’Italia, dove il suo percorso si è fermato al terzo turno contro l’argentino Thiago Tirante. Pellegrino, invece, ha ottenuto risultati positivi a Roma spingendosi fino agli ottavi di finale, eliminato successivamente da Jannik Sinner. La partita tra Cobolli e Pellegrino è prevista non prima delle ore 18. I precedenti sorridono al tennista romano, avanti 3-1 nel bilancio complessivo delle sfide disputate tra i due. Il derby italiano sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport, che detengono i diritti esclusivi del torneo. La sfida sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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