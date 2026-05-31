Banana di Cattelan rubata al Pompidou-Metz, il museo denuncia il furto dell'opera Comedian

La banana di Maurizio Cattelan è stata rubata dal Centre Pompidou-Metz in Francia e il museo ha denunciato il furto. L’opera Comedian, già protagonista di episodi simili, è stata subito ripristinata con un nuovo frutto.

Nuovo episodio attorno a Comedian, l’opera di Maurizio Cattelan composta da una banana fissata al muro con del nastro adesivo. Il Centre Pompidou-Metz, sede francese collegata al celebre museo parigino, ha denunciato il furto del frutto dopo la scoperta avvenuta sabato durante un controllo interno.

L’assenza della banana è stata notata da un addetto alla sorveglianza. Il museo ha poi confermato di aver presentato denuncia contro ignoti alle autorità francesi. Poco dopo, l’installazione è stata ripristinata sostituendo il frutto, come previsto dalle indicazioni dell’opera stessa.

La banana utilizzata in Comedian viene infatti cambiata regolarmente ogni pochi giorni per mantenere inalterato l’aspetto dell’installazione. Non è la prima volta che l’opera finisce al centro di episodi simili. Nel 2023 un visitatore aveva mangiato la banana esposta durante una mostra, senza conseguenze giudiziarie.

In quell’occasione Cattelan aveva reagito con ironia, dicendosi sorpreso dal fatto che il visitatore avesse consumato solo il frutto lasciando il nastro adesivo attaccato alla parete. Questa volta il museo ha scelto un approccio diverso, spiegando che il responsabile non è stato identificato e che si tratta del secondo caso analogo legato all’opera.

Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, l’installazione di Maurizio Cattelan era stata inizialmente proposta a 120 mila dollari. Nel tempo è diventata una delle opere contemporanee più discusse e riconoscibili al mondo.

La notorietà di Comedian è cresciuta anche grazie ai gesti provocatori avvenuti durante le esposizioni pubbliche. A Miami il performer David Datuna mangiò la banana davanti ai visitatori sostenendo di avere fame. Nel 2024 anche l’imprenditore delle criptovalute Justin Sun, dopo aver acquistato una versione dell’opera per oltre 5 milioni di dollari, consumò la banana durante un evento a Hong Kong.

Cattelan è noto per le sue creazioni provocatorie e per opere diventate simboliche nel panorama artistico internazionale. Tra queste c’è anche America, il water funzionante in oro a 18 carati rubato nel 2019 da Blenheim Palace, nel Regno Unito. L’opera venne smontata e l’oro non fu mai recuperato.