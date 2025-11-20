Il celebre wc d'oro di Maurizio Cattelan torna visibile al pubblico nel museo Ripley's

È stato acquistato per 12,1 milioni di dollari il famoso quanto discusso wc d’oro di Maurizio Cattelan, “America” (2016). Il nuovo proprietario è Ripley’s Believe It or Not!, il museo statunitense dedicato alle curiosità più straordinarie del mondo, con sede centrale in Florida.

Realizzata in oro 18 carati e completamente funzionante, l’opera è stata battuta all’asta da Sotheby’s durante la vendita “Now & Contemporary” a New York. La cifra finale è arrivata dopo un’unica offerta partita da 10 milioni di dollari. Ripley’s ha annunciato l’acquisto su Instagram, definendo il wc d’oro il pezzo più prezioso della sua collezione.

Il museo ha ripercorso anche la storia avventurosa dell’opera: dall’installazione al Guggenheim nel 2016, dove oltre 100.000 visitatori fecero la fila per utilizzarla, alla misteriosa scomparsa di un secondo esemplare durante un furto al Blenheim Palace nel 2019. L’istituzione ha confermato che il wc sarà esposto al pubblico e che sono in corso valutazioni su come consentire, eventualmente, un uso controllato ai visitatori.

Il gabinetto apparteneva al miliardario collezionista e proprietario dei Mets, Steve Cohen, che lo aveva acquistato dalla Marian Goodman Gallery nel 2017. Nonostante le ampie speculazioni precedenti all’asta, “America” ha raggiunto un valore vicino a quello dell’oro di cui è composta.

Sotheby’s ha inoltre reso noto che l’opera poteva essere acquistata anche in criptovalute. Prima della vendita, la scultura era stata installata temporaneamente in un bagno privato della sede Breuer Building della casa d’aste, sebbene l’uso fosse rigorosamente vietato ai visitatori, in contrasto con l’esperienza immersiva proposta al Guggenheim.