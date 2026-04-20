Alcaraz a rischio stop lungo, il problema al polso può fargli saltare Roma e Roland Garros

Carlos Alcaraz si ferma per un infortunio al polso accusato a Barcellona durante il match con Virtanen. Il dolore, inizialmente lieve, è peggiorato fino a costringerlo al ritiro e a mettere a rischio la sua presenza nei prossimi tornei.

Il calendario di Carlos Alcaraz rischia di subire uno scossone importante dopo l’infortunio al polso rimediato a Barcellona. Il tennista spagnolo, già costretto a rinunciare al Masters 1000 di Madrid, potrebbe non essere in grado di scendere in campo nemmeno agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros.

L’episodio che ha fatto scattare l’allarme risale al primo turno dell’Atp 500 catalano, durante la sfida contro Virtanen. Nel corso del primo set, vinto poi 6-4, Alcaraz ha avvertito dolore al polso e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Nonostante sia riuscito a completare l’incontro con un netto 6-2 nel secondo set, lo spagnolo ha deciso di fermarsi subito dopo.

In conferenza stampa, il numero due del mondo ha spiegato la situazione: il fastidio è comparso durante la partita ed è aumentato progressivamente, trasformandosi in un problema più serio del previsto. Una valutazione che ha portato alla scelta di non proseguire nel torneo.

A preoccupare sono anche i tempi di recupero. Feliciano Lopez, direttore del torneo di Madrid, ha raccontato di aver vissuto un infortunio simile in carriera, con uno stop di circa due mesi. Senza conoscere nel dettaglio le condizioni attuali di Alcaraz, Lopez ha comunque sottolineato quanto questo tipo di problema possa incidere sulla capacità di giocare, arrivando a impedire perfino di impugnare la racchetta.

Secondo l’ex tennista spagnolo, la partecipazione agli Internazionali di Roma appare molto difficile, mentre resta aperta una piccola speranza per il Roland Garros. Il rischio è legato anche alla grande quantità di punti in palio nelle prossime settimane, fattore che potrebbe influire ulteriormente sulla classifica Atp, già cambiata con il sorpasso di Jannik Sinner al vertice.