Carlos Alcaraz fermo per infortunio al polso, rischio forfait per Roma e corsa contro il tempo per Parigi

Carlos Alcaraz si è fermato per un problema al polso destro causato da un’infiammazione al tendine, con un tutore visibile fino al gomito. Lo stop arriva a poche settimane dal Roland Garros, mettendo in dubbio la sua presenza nei tornei sulla terra.

Il calendario sulla terra battuta perde uno dei suoi protagonisti principali. Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere la sua preparazione a causa di un problema al polso destro che lo aveva già costretto a saltare il torneo di Barcellona. Il tennista spagnolo è stato visto con un tutore che copre gran parte dell’avambraccio, segno evidente di una condizione fisica tutt’altro che risolta.

L’assenza a Madrid elimina anche uno degli appuntamenti più attesi, il confronto con Jannik Sinner. La situazione resta incerta e non ci sono indicazioni precise sui tempi di recupero, mentre il conto alla rovescia verso il Roland Garros è già iniziato. A Parigi, Alcaraz dovrebbe difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

A fare il punto sulle condizioni del numero due del mondo è stato Feliciano Lopez, oggi direttore del torneo madrileno. L’ex giocatore ha parlato di un’infiammazione al tendine del polso, spiegando che si tratta di un problema delicato e dai tempi di recupero difficili da prevedere. Lopez ha ricordato la propria esperienza personale con lo stesso infortunio, che lo costrinse a uno stop di circa due mesi.

Secondo l’ex tennista, il problema potrebbe essere legato anche allo sforzo accumulato nei tornei precedenti, come quello di Montecarlo. Le sue parole non lasciano spazio a grandi speranze nel breve periodo: la presenza a Madrid è esclusa, mentre la partecipazione agli Internazionali di Roma appare molto complicata. L’obiettivo realistico resta ora il recupero in vista di Parigi.