Sinner verso il Roland Garros, Cahill svela i retroscena dello stop dopo Madrid

Sinner si prepara al Roland Garros dopo il trionfo a Roma e Cahill racconta i giorni di stop imposti al numero uno del mondo. Dopo Madrid il team gli ha tolto la racchetta per tre giorni tra golf e calcio.

Jannik Sinner debutta oggi al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, nel match in programma in serata sul Philippe Chatrier. Alla vigilia dell’esordio parigino, il numero uno del mondo ha pubblicato sul proprio canale YouTube un vlog dedicato al successo conquistato agli Internazionali d’Italia.

Nel video compaiono diversi momenti dietro le quinte vissuti durante il torneo romano, compresi gli interventi del suo staff tecnico. Tra questi anche Darren Cahill, che ha raccontato come il team abbia dovuto modificare la preparazione di Sinner dopo mesi giocati senza pause.

L’ex tennista australiano ha spiegato che il calendario affrontato dall’azzurro negli ultimi mesi è stato particolarmente intenso, con finali e fasi decisive raggiunte praticamente in ogni Masters 1000 disputato da marzo in avanti. Proprio per questo, dopo il torneo di Madrid, lo staff ha deciso di fermarlo completamente per alcuni giorni.

“Gli abbiamo concesso tre giorni totalmente liberi”, racconta Cahill nel vlog pubblicato da Sinner. Una scelta insolita per il tennista altoatesino, che secondo il suo allenatore fatica a stare lontano dal campo e dagli allenamenti anche nei momenti di pausa.

Il coach australiano ha spiegato che il gruppo ha dovuto quasi obbligare Sinner a mettere da parte la racchetta per recuperare energie fisiche e mentali. Nei giorni di stop, il campione azzurro si è dedicato soprattutto al golf e al calcio insieme ai membri del suo team.

Nel filmato compaiono infatti alcune sfide sul green tra Sinner, Cahill e Simone Vagnozzi. Il golf è diventato uno degli hobby preferiti del numero uno del ranking ATP, utilizzato sempre più spesso per staccare dalla pressione dei tornei e alleggerire la routine quotidiana.