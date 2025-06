Sinner regala l'asciugamano a una bambina: lacrime di gioia al Roland Garros

Jannik Sinner ha emozionato il Roland Garros 2025 con un gesto sincero e toccante. Dopo aver perso la finale contro Alcaraz, il campione altoatesino si è fermato per salutare i tifosi, regalando autografi e sorrisi. Tra loro, una bambina con un cartellone e una pallina da tennis ha attirato la sua attenzione: il suo gesto di gentilezza, donando l’asciugamano, ha fatto scorrere lacrime di gioia, lasciando un ricordo indelebile. Un momento che dimostra come il tennis sia molto più di uno sport.

Jannik Sinner ha commosso il pubblico del Roland Garros 2025 con un gesto spontaneo e toccante. Dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz sul centrale Philippe-Chatrier, il campione altoatesino si è fermato come di consueto a salutare i tifosi, firmando autografi e concedendo foto, soprattutto ai più piccoli.

Tra il pubblico, una bambina si è avvicinata con un cartellone e una delle classiche palline da tennis, sperando in un autografo. Ma Sinner ha fatto molto di più: le ha regalato il proprio asciugamano da gioco, un cimelio unico per ogni appassionato. La reazione della bambina è stata immediata e toccante: prima lo stupore, con la bocca spalancata per l’incredulità, poi le lacrime agli occhi mentre stringeva forte quel dono inaspettato.

Le telecamere hanno immortalato la scena, mostrando la piccola con l’asciugamano stretto al petto, visibilmente emozionata. Un momento autentico che ha fatto il giro dei social, contrastando con il clima più freddo e ostile di una parte del pubblico parigino, schierato quasi interamente con Alcaraz durante il match.

Alcuni spettatori si sono distinti per comportamenti poco eleganti nei confronti dell’azzurro. In particolare, Spike Lee e Odell Beckham Jr., presente sugli spalti, non hanno nascosto la loro preferenza per lo spagnolo, esultando con entusiasmo sopra le righe. Dopo la partita, Lee ha provato ad avvicinarsi per applaudire Sinner durante la sessione di autografi, ma il tennista italiano ha proseguito senza rivolgergli nemmeno uno sguardo, ignorandolo con freddezza.

Il gesto di Sinner alla bambina rimane il simbolo di una giornata che, nonostante la sconfitta in campo, ha mostrato la grandezza umana e sportiva del campione azzurro.