Enrico Brignano a Domenica In, il racconto sulla famiglia commuove Mara Venier

Enrico Brignano si emoziona a Domenica In parlando della moglie Flora Canto e delle figlie, raccontando come la famiglia abbia cambiato la sua vita dopo i 50 anni.

Enrico Brignano si è lasciato andare all’emozione durante l’ultima puntata stagionale di Domenica In, andata in onda il 31 maggio su Raiuno. Ospite di Mara Venier, l’attore ha faticato a trattenere le lacrime mentre scorrevano sullo schermo alcune immagini della sua vita privata insieme alla moglie Flora Canto e alle figlie.

Vedendolo così commosso, Mara Venier lo ha interrotto con sorpresa. Brignano, sorridendo, ha provato ad alleggerire il momento con una battuta: “Ho 60 anni, ormai mi commuovo sempre. Anche quando arriva la bolletta della luce e vedo che è più bassa”. Poi ha aggiunto ironicamente che l’entusiasmo passa subito quando deve fermarsi a fare benzina.

L’attore ha raccontato anche un passaggio molto personale della sua vita. Intorno ai 50 anni, ha spiegato, pensava che sarebbe rimasto solo e che non avrebbe costruito una famiglia. L’incontro con Flora Canto ha cambiato tutto. I due si sono conosciuti durante un provino e da lì è iniziata la loro storia.

Parlando della compagna, Brignano ha detto di aver capito subito che fosse la donna giusta e ha ricordato quanto la nascita delle figlie abbia trasformato il suo quotidiano. “La mamma è sempre giusta”, ha detto durante l’intervista, riferendosi a Flora.

Nel finale della chiacchierata, il comico romano ha confessato quanto gli pesi stare lontano dalla famiglia. Appena conclusa la trasmissione, ha spiegato, sarebbe tornato subito al mare per raggiungere la moglie e le bambine.