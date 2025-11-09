Domenica In oggi domenica 9 novembre: ospiti, musica e interviste con Mara Venier

Nuovo appuntamento con Domenica In, in onda oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14.00 su Rai 1. Alla guida, come sempre, Mara Venier, che accoglierà in studio numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dell’attualità, per una puntata ricca di racconti e momenti di intrattenimento.

Tra i protagonisti più attesi, Nino D’Angelo, che si racconterà in una lunga intervista. Con lui ci sarà anche il figlio Toni D’Angelo, regista del film 18 giorni, dedicato alla storia artistica e personale del cantante. Durante la puntata saranno mostrati alcuni contenuti inediti tratti dalla pellicola.

Spazio al cinema con Luca Argentero e Valentina Lodovini, in studio per presentare il film Una famiglia sottosopra, diretto da Alessandro Genovesi. La pellicola racconta dinamiche familiari e quotidianità con toni brillanti e riflessivi.

Gianluca Gazzoli offrirà un’anticipazione su Sanremo Giovani, il programma che condurrà dall’11 novembre su Rai 2, illustrando le novità e i partecipanti in gara.

Per l’approfondimento sull’attualità interverranno Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica (in collegamento da Milano). Insieme al giornalista Tommaso Cerno commenteranno i fatti più rilevanti della settimana. Presenti anche lo scrittore Massimo Gramellini, che parlerà del suo nuovo libro L’amore non ha un perché, l’amore è il perché.

La musica sarà protagonista con Andrea Sannino, che porterà sul palco il brano A Signora, e con Matteo Bocelli, atteso per l’esibizione del singolo Più veloce della luce.

Non mancheranno i momenti con i co-conduttori: Teo Mammucari guiderà il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a Mina, icona della musica italiana, con uno spazio dedicato a stile, immagine e storia dell’artista.