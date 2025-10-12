Domenica In oggi 12 ottobre: ospiti Evelina Sgarbi, Enrico Montesano e Rita Rusic con Mara Venier

Domenica In torna oggi, domenica 12 ottobre, dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Alla conduzione Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per un pomeriggio ricco di interviste, racconti e momenti di spettacolo.

Al centro della puntata la testimonianza di Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, che parlerà del complesso rapporto con il padre, offrendo un punto di vista personale su una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media. Le condizioni di salute di Sgarbi saranno approfondite nel talk condotto da Venier e Cerno, con gli interventi in studio di Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria, e un collegamento da Milano con Vittorio Feltri.

Spazio anche ai grandi nomi dello spettacolo. Enrico Montesano, che ha festeggiato 80 anni a giugno, si racconterà a Mara Venier tra aneddoti di carriera e ricordi di vita. Rita Rusic ripercorrerà invece i momenti più importanti del suo percorso artistico e personale in un’intervista intima e sincera.

Non mancheranno i momenti di leggerezza: Teo Mammucari sarà protagonista di un’esibizione speciale insieme al leggendario Mago Silvan, mentre Enzo Miccio racconterà il mito di Patty Pravo, icona di stile e simbolo di libertà degli anni ’70.