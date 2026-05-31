Marco Bezzecchi domina Motogp Mugello, vittoria nel GP d'Italia e fuga nella classifica MotoGP

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Marco Bezzecchi conquista il GP d’Italia al Mugello davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia e aumenta il vantaggio nella classifica MotoGP. Il pilota Aprilia sale a 173 punti e rafforza il primo posto nel mondiale.