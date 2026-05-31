Marco Bezzecchi domina Motogp Mugello, vittoria nel GP d'Italia e fuga nella classifica MotoGP
Marco Bezzecchi conquista il GP d’Italia al Mugello davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia e aumenta il vantaggio nella classifica MotoGP. Il pilota Aprilia sale a 173 punti e rafforza il primo posto nel mondiale.
Marco Bezzecchi firma il successo nel Gran Premio d’Italia di Motogp e rafforza la propria leadership nel mondiale piloti. Sul circuito del Mugello, il pilota dell’Aprilia ha sfruttato al meglio la pole position conquistando una vittoria netta davanti al compagno di squadra Jorge Martin.
Alle spalle delle due Aprilia chiude Francesco Bagnaia, che riporta la Ducati sul podio dopo un fine settimana complicato. Il campione italiano ha terminato la gara con oltre cinque secondi di ritardo dal vincitore, ma torna tra i protagonisti davanti al pubblico di casa.
Quarto posto per Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, seguito dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesta posizione per Pedro Acosta su KTM, mentre Marc Marquez ha chiuso settimo con l’altra Ducati ufficiale.
Nella top ten anche Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Diogo Moreira. Più indietro le Yamaha, con Fabio Quartararo soltanto diciottesimo al traguardo.
L’ordine d’arrivo del GP d’Italia vede Bezzecchi primo davanti a Jorge Martin e Bagnaia. A seguire Ogura, Di Giannantonio, Acosta, Marc Marquez, Raul Fernandez, Aldeguer e Moreira.
Dopo la gara del Mugello, la classifica mondiale MotoGP premia ancora Marco Bezzecchi, che sale a 173 punti. Jorge Martin resta secondo a quota 156, mentre Fabio Di Giannantonio consolida il terzo posto con 134 punti.
Pedro Acosta occupa la quarta posizione con 103 punti, davanti ad Ai Ogura e Raul Fernandez. Bagnaia risale a 82 punti ma resta distante dalla vetta, mentre Marc Marquez è ottavo nella graduatoria iridata.
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