Marquez domina il GP di Brno: 70a vittoria in MotoGP, Bezzecchi secondo, Bagnaia solo quarto

Marquez conquista il GP di Brno con stile, siglando la sua 70ª vittoria in MotoGP e l’ottavo successo di questa stagione. Sul circuito ceco, lo spagnolo ha dominato la gara fin dal settimo giro, dimostrando tutta la sua classe e determinazione. Alle sue spalle, un sorprendente Bezzecchi si è piazzato secondo, mentre Bagnaia ha concluso solo quarto, lasciando spazio a nuove emozioni e sorprese. La corsa si conferma sempre più un concentrato di adrenalina e imprevedibilità.

Marc Marquez conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca con una prestazione impeccabile sul circuito di Brno, firmando la sua 70ª vittoria in top class e l’ottavo successo stagionale. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, ha preso il comando della gara al settimo giro, mantenendo il vantaggio fino al traguardo.

Alle sue spalle si è piazzato un ottimo Marco Bezzecchi, secondo con l’Aprilia, mentre il podio è stato completato dal giovane spagnolo Pedro Acosta, terzo con la KTM.

Giornata difficile invece per Francesco Bagnaia. Partito dalla pole position, il campione italiano non è riuscito a trovare il passo giusto, chiudendo la gara in quarta posizione dopo una prestazione sottotono già nella Sprint Race del sabato, dove era arrivato settimo.

Quinto posto per Raul Fernandez su Aprilia, seguito dal francese Fabio Quartararo su Yamaha. In settima posizione ha chiuso Jorge Martin, al rientro dopo tre mesi di stop, con una buona prova sulla sua Aprilia.

In classifica generale, Marquez rafforza il suo primato portandosi a +120 punti sul fratello Alex Marquez, caduto nelle prime fasi di gara, e a +168 su Bagnaia, che perde ulteriore terreno nella corsa al titolo mondiale.