MotoGP al Mugello, Bezzecchi in pole nel GP d'Italia davanti alle Aprilia di Fernandez e Martin

MotoGP al Mugello, Bezzecchi parte in pole e difende il primato mondiale nel GP d’Italia. Gara al via alle 14 con diretta su Sky e TV8 dopo il successo Sprint di Raul Fernandez.

La MotoGP torna in pista oggi al Mugello per il Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Motomondiale 2026. Dopo la Sprint del sabato vinta da Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, i piloti si preparano alla gara lunga in programma alle 14 sul circuito toscano.

In prima fila scatterà Marco Bezzecchi con l’Aprilia ufficiale. Il leader del Mondiale ha conquistato la pole position davanti a Raul Fernandez e al compagno di squadra Jorge Martin, completando un tris Aprilia nelle prime tre caselle della griglia.

Alle loro spalle partirà Marc Marquez con la Ducati, seguito da Fermin Aldeguer e da Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. In quarta fila ci saranno Fabio Di Giannantonio, Diogo Moreira e Franco Morbidelli.

Il campionato arriva al Mugello dopo il Gran Premio di Catalogna, dove Fabio Di Giannantonio aveva conquistato la vittoria davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Bezzecchi guida ancora la classifica generale, con Jorge Martin alle sue spalle nella rincorsa al titolo.

La griglia di partenza del GP d’Italia

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 2. Raul Fernandez (Aprilia) 3. Jorge Martin (Aprilia) 4. Marc Marquez (Ducati) 5. Fermin Aldeguer (Ducati)6. Francesco Bagnaia (Ducati) 7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 8. Diogo Moreira (Honda) 9. Franco Morbidelli (Ducati) 10. Pedro Acosta (KTM) 11. Enea Bastianini (KTM) 12. Alex Rins (Yamaha) 13. Ai Ogura (Aprilia) 14. Brad Binder (KTM) 15. Joan Mir (Honda) 16. Luca Marini (Honda) 17. Jack Miller (Yamaha) 18. Fabio Quartararo (Yamaha)

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e in chiaro su TV8. La gara potrà essere seguita anche in streaming tramite Sky Go, NOW e la piattaforma online di TV8.