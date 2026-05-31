Jannik Sinner a Montecarlo in vespa, il video dopo il Roland Garros fa il giro del web

Qualche giorno di pausa per Jannik Sinner dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro, uscito dal torneo di Parigi dopo il match contro Francisco Cerundolo, ha scelto di fermarsi a Montecarlo prima di raggiungere Torino per gli accertamenti medici legati al malessere accusato durante la partita.

Nel corso dell’incontro con l’argentino, Sinner aveva iniziato ad avvertire nausea e i primi segnali di crampi, problemi attribuiti a un colpo di calore maturato durante il match disputato sotto temperature elevate.

In attesa degli esami previsti nei prossimi giorni, il numero uno italiano si è concesso alcune ore di relax nel Principato, città dove vive abitualmente. Proprio tra le strade di Montecarlo è stato ripreso da alcuni passanti mentre guidava una vespa rossa.

Il filmato, pubblicato sui social dall’account monaco_pinoyfrance, è diventato rapidamente virale mostrando un lato insolito del campione altoatesino, lontano dai campi da tennis e impegnato in un normale giro in scooter per le vie della città.

Durante il tragitto, un passante ha provato a richiamare la sua attenzione gridando il suo nome. Sinner però non si è voltato e ha proseguito senza fermarsi, continuando il percorso tra le strade del Principato.