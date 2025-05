Jannik Sinner punta al Roland Garros: ecco quando torna in campo il numero uno del mondo

Jannik Sinner punta al Roland Garros 2025, tornando in campo dopo l’impegnativo rientro agli Internazionali d’Italia. Dopo la finale persa contro Alcaraz, ha scelto di prendersi un meritato riposo, rinunciando anche all’ATP 500 di Amburgo, per prepararsi al meglio alla grande stagione sulla terra battuta.

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo con un solo grande obiettivo: il Roland Garros 2025. Dopo l’impegnativo rientro agli Internazionali d’Italia, dove ha raggiunto la finale al Foro Italico prima di arrendersi a Carlos Alcaraz, il tennista azzurro si è concesso qualche giorno di riposo, rinunciando anche alla partecipazione al torneo ATP 500 di Amburgo.

Sinner rinuncia ad Amburgo per concentrarsi sullo Slam di Parigi

L’altoatesino, tornato in campo dopo tre mesi di stop concordati con la WADA a seguito del caso Clostebol, ha deciso di non prendere parte al torneo tedesco in programma dal 17 al 25 maggio. Una scelta condivisa anche da Lorenzo Musetti, motivata dalla volontà di arrivare al meglio alla competizione parigina.

Il Roland Garros, in programma dal 25 maggio all’8 giugno, rappresenta un momento chiave nella stagione del numero uno del mondo. Giovedì 22 maggio si terrà il sorteggio del tabellone principale, che definirà il percorso di Sinner nello Slam più prestigioso su terra battuta. Nel 2024 l’azzurro si era fermato in semifinale, battuto da Alcaraz, poi vincitore contro Zverev in finale.

Dopo la vittoria all’Australian Open, Sinner punta a confermarsi tra i grandi protagonisti anche a Parigi, in un torneo che vedrà in campo tutti i migliori giocatori del circuito mondiale.