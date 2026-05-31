Aurora Ramazzotti verso il matrimonio in Sicilia, polemica social sugli abiti delle damigelle

Aurora Ramazzotti ha mostrato sui social la scelta degli abiti delle damigelle per il matrimonio con Goffredo Cerza, ma il post sponsorizzato ha acceso critiche sui privilegi legati alla notorietà e alle collaborazioni gratuite.

Manca poco al matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, fissato per il 4 luglio al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. La coppia celebrerà le nozze con tre giorni di eventi nella residenza storica siciliana immersa tra agrumeti e grandi spazi all’aperto.

Tra gli ospiti è attesa anche la famiglia della futura sposa, con papà Eros Ramazzotti che dovrebbe esibirsi in un concerto privato dedicato agli invitati. Intanto proseguono i preparativi, raccontati sui social dalla stessa Aurora attraverso foto e video condivisi con i follower.

Negli ultimi giorni l’influencer ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della visita all’atelier Aerenica di Torino insieme alle damigelle. Nel post, sponsorizzato dal marchio, ha raccontato di aver scelto in poche ore modelli e colori degli abiti destinati al grande giorno.

Proprio la collaborazione commerciale ha acceso la discussione online. Sotto il post sono comparsi numerosi commenti critici rivolti al meccanismo delle sponsorizzazioni legate ai personaggi famosi. Alcuni utenti hanno contestato il fatto che personaggi noti possano ottenere prodotti e servizi in cambio di visibilità, mentre chi non gode della stessa esposizione deve affrontare costi elevati.

Tra i messaggi più condivisi c’è stato quello di un utente che ha ironizzato sul fatto che “chi ha i soldi scrocca”, riferendosi agli abiti ricevuti tramite partnership pubblicitaria. Un’altra persona ha commentato con sarcasmo “Che belli i soldi”, alimentando ulteriormente il dibattito.

La vicenda ha riportato al centro delle discussioni il rapporto tra influencer, sponsorizzazioni e privilegi economici. Un tema che torna spesso sui social quando celebrità e creator mostrano collaborazioni commerciali legate a eventi privati come matrimoni e feste esclusive.