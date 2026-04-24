Aurora Ramazzotti matrimonio 4 luglio 2026 con Goffredo Cerza, invito ispirato alla rivista Cioè e festa di più giorni

Aurora Ramazzotti mostra l’invito del matrimonio con Goffredo Cerza e spiega la scelta creativa legata ai suoi ricordi d’infanzia. La cerimonia è fissata per il 4 luglio 2026 e durerà più giorni con eventi organizzati.

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un’anteprima dell’invito per le nozze con Goffredo Cerza, rivelando un dettaglio che racconta molto dello stile scelto per la cerimonia. Il matrimonio è in programma il 4 luglio 2026 e i preparativi proseguono lontano dai riflettori, con pochi aggiornamenti diffusi finora.

L’elemento che ha attirato l’attenzione è proprio il biglietto destinato agli invitati. La copertina richiama la grafica della storica rivista Cioè, molto diffusa tra gli anni Ottanta e Novanta, ma con una modifica significativa nel titolo, trasformato in “Sarà”. Un’idea che unisce nostalgia e identità personale.

L’influencer, 29 anni, ha spiegato di aver voluto creare qualcosa che rispecchiasse il suo vissuto. Sfogliare quelle riviste da giovane rappresenta per lei un ricordo preciso, che ha deciso di riproporre anche per chi riceverà l’invito, trasformandolo in un oggetto legato alla memoria oltre che all’evento.

Il progetto svela anche un altro aspetto dell’organizzazione. Non si tratterà di una sola giornata, ma di una celebrazione distribuita su più momenti. L’invito contiene infatti tutte le indicazioni relative ai diversi appuntamenti previsti, suggerendo una festa più lunga rispetto alla classica cerimonia.

La proposta di matrimonio era arrivata nel 2024, dopo una relazione iniziata nove anni prima. Dalla loro unione è nato il figlio Cesare Augusto. La coppia ha scelto di mantenere discrezione sui dettagli, ma con questa anticipazione emerge una linea precisa: un evento costruito attorno al divertimento e ai ricordi personali.