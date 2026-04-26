Michelle Hunziker, matrimonio Aurora: dove si sposa in Sicilia e le emozioni raccontate a Verissimo

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Michelle Hunziker parla del matrimonio della figlia Aurora e svela che si terrà in Sicilia, raccontando emozioni e ricordi personali. In tv anticipa che vivrà la cerimonia con grande commozione.

Michelle Hunziker, matrimonio Aurora: dove si sposa in Sicilia e le emozioni raccontate a Verissimo

Michelle Hunziker racconta in televisione il momento che sta vivendo tra lavoro e vita privata. Ospite a Verissimo per presentare l’evento musicale Battiti Live Spring, in onda su Canale 5 dal 29 aprile 2026, la conduttrice ha parlato apertamente della sua famiglia e dei prossimi impegni. Al centro delle sue parole il matrimonio della figlia Aurora, ormai imminente. Hunziker ammette di non essersi ancora abituata all’idea: la cerimonia si terrà in Sicilia, scelta finora non resa pubblica dalla coppia. «Non riesco a crederci, mia figlia si sposa», racconta, anticipando che sarà difficile trattenere le lacrime durante tutta la giornata. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ripercorre anche alcuni passaggi della sua vita personale. Torna al periodo in cui iniziò la relazione con Eros Ramazzotti, quando aveva appena 19 anni, ricordando che proprio a Beverly Hills nacque il progetto di famiglia che avrebbe portato alla nascita di Aurora. Oggi Michelle Hunziker divide le sue giornate tra lavoro e affetti, senza trascurare il benessere personale. Racconta di seguire un percorso di psicoterapia e di aver scelto un approccio più riservato anche nei rapporti sentimentali. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a quello dell’attore Giulio Berruti, ma su questo preferisce mantenere discrezione. «Sono felice», dice, evitando però di entrare nei dettagli della sua vita privata. Una scelta maturata con il tempo, che la porta a proteggere i momenti più importanti lontano dai riflettori.

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